تشييع جنازة الموسيقار أشرف أبوزيد بحضور عدد من نجوم الفن (صور)

شيعت قبل قليل جنازة الموسيقار أشرف أبوزيد نجل الكاتب الراحل محمود أبوزيد من مسجد الصديق بمساكن شيراتون على أن يدفن بمدافن العائلة في مدينة السادس من أكتوبر بعد أن غيبه الموت مساء أمس وأعلن شقيقه الفنان كريم أبوزيد الخبر عبر فيسبوك.

جنازة الموسيقار أشرف أبوزيد

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الجنازة وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز والفنان هاني سلامة والفنان أمير شاهين والفنانة نهال عنبر وعدد من النجوم.

وكان الفنان كريم أبوزيد أعلن قبل ساعات عن موعد جنازة وعزاء شقيقه الأكبر الموسيقار أشرف أبوزيد، اليوم بعد صلاة الظهر، ويتلقى العزاء يوم الثلاثاء بمسجد الصديق بمساكن شيراتون وكتب "كريم" عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "سيتم تشييع الجثمان غدًا ظهرًا في مدافن العائلة في ٦ أكتوبر، والعزاء يوم الثلاثاء 13/6/2023 في مسجد الصديق بمساكن شيراتون".

وكان قد نشر أشرف أبوزيد منذ أيام على صفحته عبر فيسبوك منشورًا، قائلًا: «طيب أكثر من اللازم.. لست طيبًا ولكني لا أستطيع، لا أستطيع أن أكون شيًئا آخر عن نفسي، أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها على أن أعيش حياة كبيرة تملكني، أريد أن أكون حرًا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يُفرض عليّا واجبات لا أحبها».







