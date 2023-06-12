الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام 500 ألف ذريعة من أسماك البلطي

استلام 500 ألف ذريعة
استلام 500 ألف ذريعة من أسماك البلطي

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم استلام 500 ألف ذرية سمكية من أسماك البلطي، دعماً من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

جاء ذلك بحضور العميد طارق سكر، مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة بالدقهلية، ومحمد حمص، المشرف على تطوير بحيرة المنزلة، وفهمي علام، مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة، ومحمد البساطي، مدير منطقة الدقهلية بجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، وإبراهيم طلعت، مدير مكتب المصائد بالدقهلية.

وقرر "مختار" تشكيل لجنة للاشراف علي اعمال القاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث يتم العمل في القاء الذريعة المشار اليها في نطاق مدينة طلخا وميت غمر ، وقد اوضح المشرف العام علي ادارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بالدقهلية ان الكمية المشار اليها تم امداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وثمن المحافظ دور القائمين علي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ علي الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات..

وأكد أن ذلك يأتي في إطار  خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية ، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية ،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وايضا خدمة الصيادين.

استلام 500 ألف ذريعة من أسماك البلطي
استلام 500 ألف ذريعة من أسماك البلطي
استلام 500 ألف ذريعة من أسماك البلطي
استلام 500 ألف ذريعة من أسماك البلطي
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اسماك البلطي ذريعه سمكية

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