كريمات ومسكنات.. هاني الناظر يوضح روشتة الأدوية المطلوبة في شنطة الحجاج

عرض الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدة نصائح يجب أن تتوفر في شنطة الحجاج ونصائح ذهبية لهم.

قبل سفر الحجاج من مصر

وقال إنه يجب اتباع الإجراءات الصحية الهامة التي يجب على الحجاج القيام بها قبل السفر عند الطبيب المختص، خاصا مرضي السكر والضغط والأمراض المزمنة، منوهًا الحصول وأخذ كافة التطعيمات المتعلقة بالسفر للحج مع العلم بأنها تطعيمات إجبارية وليست اختيارية ولا يجب التهرب منها تحت أي ظروف وذلك للوقايه ليس فقط من فيروس كورونا.

وصول الحجاج المصرين للأداء فريضة العمرة

وتابع خلال مداخلة لقاءه اليوم علي قناة TeN، أنه يجب علي الحاج ارتداء الكمامات للوقاية من عشرات الإصابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية يمكنها أن تجنب الشخص من الإصابة، بالاضافة الي اصطحاب الشمسية خاصا وان السعودية تشهد درجة الحرارة الأعلى على مستوى العام د تؤدي أشعة الشمس إلى الإصابة بضربة شمس أو الحروق.

ونوه علي عدة منتجات طبية لابد من توافرها في شنطة الحجاج، وهي كالاتي :-

كريم واقي للشمس ليس له رائحة كريم مضاد للالتهاب مطهر “لتطهير الجرح في حاله حدوثه” كريمات مضاده للتسلخات “يتم دهنها كوقاية خلال الحج للحماية من التسلخات بين الفخذين وبين اصابع الارجل وبطن الارجل”. أقراص مسكن للصداع نوع من الأكل حادق “لمن ليس مريض ضغط”.

كما أضاف استشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب الاهتمام بالسوائل خاصا في درجات الحرارة الحالية، معرضا أيضا بعض الاطعمه التي تساعد علي أداء المناسك بكل سهولة ويسر:-