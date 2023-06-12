بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

قال أحمد محمود، عضو المكتب الفني لبنك ناصر الاجتماعي، إن شهادة رد الجميل من الشهادات المبتكرة التى يقدمها البنك لكبار السن، حيث تم إطلاقها لمن تخطوا 60 عاما.

وأضاف لـ“الدستور” أن محفظة هذه الشهادات تصل إلى 2 مليار ونصف المليار، ويسمح للعميل الواحد بشراء شهادات بحد أقصى 2 مليون جنيه، وذلك في إطار دوره واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط بين العملين الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

مساعدت نقدية

يقدم البنك مساعدات نقدية ​للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها مثال: ( أسرة المريض- أسرة المسجون- الأسرة المعيلة- المهجورة- الأرملة- أيتام الأبوين- المعاقون- طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها- الكوارث- مشروعات التخرج للطلبة نهائية.. إلخ).

الشروط



أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي:



ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل:-

“الأرملة- المطلقة- مهجورة العائل- أسرة المسجون- الأيتام”، وأن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق طاقاتهم.

قدرة الأسرة المادية.

أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية ومتراكما عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.



أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حاصلا على شهادة محو الأمية وأتم دراسته وحصل على شهادة جامعية.

تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة ما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.