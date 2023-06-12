الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق على خطة التنمية الاقتصادية ومشروع الموازنة العامة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الجلسة طالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد به من توصيات، مشددًا على قيام اللجان النوعية المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة القومية للإنتاج الحربى الهيئات العامة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب اللجان النوعية المختصة الدكتور محمد معيط وزير المالية

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