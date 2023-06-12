مجلس النواب يوافق على خطة التنمية الاقتصادية ومشروع الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الجلسة طالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد به من توصيات، مشددًا على قيام اللجان النوعية المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات.