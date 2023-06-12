الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لجنة لتلقي شكاوى المستثمرين المتعلقة بمشكلات الحياد التنافسي

حماية المنافسة
حماية المنافسة

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة التي تعمل على ملف الصناعات الغذائية هو الذي يخلق سيولة وانسيابية في دعم القطاعات الغذائية الإنتاجية. 

وأشار إلى أن فكرة توحيد توجهات الجهات المعنية بالملف الإنتاجي هي الفيصل وليس العمل على صياغة قوانين وقرارات جديدة.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن التعقيد والتشابك بين الجهات ووجود قرارات تاريخية قديمة قد تؤثر على سير عملية التسهيل على القطاعات. وأن هذا يتطلب فقط عملية تنسيق بين 18 جهة مختلفة تعمل على ملف الصناعة، وأننا نحتاج فقط إلى دعم المستثمرين للتركيز على العملية الإنتاجية دون التضييق عليه بقرارات كثيرة.

وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز شكل لجنة لتلقى شكاوي المستثمرين المتعلقة بمشكلات الحياد التنافسي ، واللجنة اتخذت عدة قرارات لضبط وتنظيم ملف الحياد التنافسي ، والدولة تدعم وفق آليات واضحة الحياد التنافسي من أجل خلق مناخ اقتصادي مناسب في البلاد

وأضاف أن سياسة الحياد التنافسي تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي وهو أحد أهم النصوص في وثيقة سياسية ملكية الدولة ، وهناك 4 محاور للحياد التنافسي نعمل عليها من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مصر.

وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز شكل لجنة لتلقى شكاوي المستثمرين المتعلقة بمشكلات الحياد التنافسي ، واللجنة اتخذت عدة قرارات لضبط وتنظيم ملف الحياد التنافسي ، والدولة تدعم وفق آليات واضحة الحياد التنافسي من أجل خلق مناخ اقتصادي مناسب في البلاد

وأضاف أن سياسة الحياد التنافسي تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي وهو أحد أهم النصوص في وثيقة سياسية ملكية الدولة ، وهناك 4 محاور للحياد التنافسي نعمل عليها من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مصر.

احتكار اقتصادي الاستثمار الانتاجي الاحتكارية

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