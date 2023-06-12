الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن "حدود مصر التاريخية في العصرين"

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مشروع الإسكندرية، محاضرة بعنوان "حدود مصر التاريخية في العصرين البطلمي والروماني- شهادات مصدرية" يوم المقبل الأحد، 18 يونية ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود، ويحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد السيد عبد الغنى، أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية المتفرغ بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

معرض مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب

وقامت مكتبة الإسكندرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بنشر مجموعة من الصور من أعمال أحمد عبد الوهاب الذي ولد عام 1932 ورحل عن عالمنا عام 2021.

وأشارت الصفحة إلى أن أحمد عبد الوهاب أحد أعلام النحت المصري المعاصر، كرس تجربته الفنية للبحث عن شخصية معاصرة لنحت مصري خالص فاجتذبته شخصية أخناتون بملامحها التأملية النبيلة والزهد الواثق، وعالجها في صياغات عديدة احتفظ فيها بجوهر التأمل والزهد الإنساني.

مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي

وضمن فعاليات وأنشطة المكتبة عبر صفحتها على "فيسبوك" فقد  تحدثت عن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي" مؤكدة بأنه أحد المراكز التابعة لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة. يقوم المركز بدور هام وفريد في توثيق تراث مصر الحضاري بجوانبه المادية واللامادية، وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة برية. 

جهود مركز توثيق التراث والحضارة 

وقد ساهم المركز في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث عن طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المصري باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المتخصصة المحلية والدولية.

معارض رقمية وفنية

وقد أنشأ المركز مجموعة من المعارض الرقمية وأنظمة العرض الحديثة، التي يقوم بتوظيفها لزيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي بأهمية التراث والحضارة المصرية عبر كافة العصور والأزمنة، مستهدفًا في ذلك الحفاظ على الهوية المصرية. 

معرض مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب مكتبة الاسكندرية مشروع الإسكندرية حدود مصر التاريخية في العصرين شهادات مصدرية الحضارة اليونانية الدكتور محمد السيد عبد الغنى مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي جهود مركز توثيق التراث والحصارة معارض رقمية وفنية ندوة متحف الآثار 12 يونيو

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