الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني وأمناء المكتبات بالمديريات الإقليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بمسئولي الإرشاد الديني وأمناء المكتبات بالمديريات الإقليمية اليوم، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور محمد عبدربه مدير عام المساجد.

وأكد رئيس القطاع الديني أن مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى ملاذ آمن للشباب، وركن الطفل بهذه المكتبات إضافة متميزة، وأنه في إطار نشر الوعي والثقافة في مختلف ربوع الجمهورية قررت وزارة الأوقاف لأول مرة عقد لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الثقافية، ويقوم على وجود أحد الأئمة أو أساتذة الجامعات والأدباء وكبار الكتاب والأئمة بالمكتبات العامة بالمساجد الكبرى في لقاء أسبوعي بكل مكتبة للمشاركة في أنشطة الوزارة بالمكتبات.

وأشار عبد العزيز إلى أن المناقشة مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.
وأضاف أنه سيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل.

الدكتور هشام عبد العزيز الأوقاف وزارة الأوقاف

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