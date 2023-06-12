اليوم.. مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة " السينما ذاكرة المكان "

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ندوة بعنوان "السينما ذاكرة المكان" اليوم الاثنين 12 يونيو، في تمام الساعة السادسة مساء، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الشئون الثقافية.

يتضمن اللقاء ندوة ثقافية وافتتاح معرض فني ويتحدث في اللقاء، الدكتور مجيب عبد الرحمن، وعصام زكريا، والفنان محمد عبلة، والكاتب محمد شعير، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان.

كما تنظم المكتبة هذا الأسبوع ندوة ثقافية بعنوان " دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية بمكتبة القاهرة الكبرى، يوم الاربعاء المقبل يوم 14 يونيو، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، نظمت يوم السبت المقبل 10 يونيو الجاري، ندوة ثقافية لعرض ومناقشة فيلم "جيش الشمس" بحضور اللواء محمد محمود عمر، وقد تناول الفيلم الحديث عن قيادات الجيش والشرطة في خدمة الشعب، والأدوار التي بذلتها من أجل الحفاظ على حماية الأرواح.

نبذة عن مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

ويشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تم افتتاحها عام ١٩٩٥، ومنذ عام ١٩٩٥ أصبحت مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة فى القاهرة بعد دار الكتب، ومن أبرز مراكز الإشعاع الثقافي والحضاري التي أنشأتها وزارة الثقافة المصرية، وتضم المكتبة حوالي 200 ألف وعاء ثقافي في مختلف المجالات والعلوم والفنون والآداب، وتقدم المكتبة العديد من الخدمات منها: خدمة الخرائط والتوثيق الفوتوغرافي، خدمات الأطفال والطلائع، خدمة ورش عمل أعمال الفنون.