الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن تعدى عليه مجهولين بالضرب في الفيوم

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه  اليوم الاثنين وذلك بعد محاولة إسعافه من قبل وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة بمحافظة الفيوم، بعد تعرضه للضرب من قبل مجهولين، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت  شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بحضور مواطن الي وحدة إسعاف مساكن دمو القديمة ومصاب بإصابات متعددة. 

 و ادعى أنه تم التعدي عليه من قبل مجموعة من الأشخاص وأثناء محاولة إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أخطرت النيابة إصابات بالغة الاشخاص النيابة بمحافظة الفيوم متعددة

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