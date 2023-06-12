الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق برلسكونى عن عمر ناهز 86 عامًا

برلسكونى
برلسكونى

أعلنت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلڤيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية في نسختها الإنجليزية، تم نقل السيناتور البالغ من العمر 86 عامًا وزعيم حزب فورزا إيطاليا إلى المستشفى يوم الجمعة، لكن توفي اليوم.

وتنحى برلسكوني عن منصبه كرئيس للوزراء للمرة الأخيرة في عام 2011 عندما اقتربت إيطاليا من أزمة ديون على غرار اليونان، كما واجهت العديد من الفضائح.

وقبل عقد مُنع رئيس الوزراء الأسبق من تولي منصب عام بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي بسبب تعاملات في إمبراطوريته الإعلامية، لكن الحظر رُفع عنه في عام 2018، لكنه عاد إلى مجلس الشيوخ الإيطالي بعد الانتخابات الوطنية في سبتمبر الماضي.

وأثار برلسكوني العام الماضي ضجة بتعليقات حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما تفاخر بأن الاثنين تبادلا تحيات عيد الميلاد وألقى باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب.

وبنى برلسكوني أكبر شبكة تليفزيونية تجارية في إيطاليا واكتسب شهرة دولية بصفته مالكًا لنادي كرة القدم إيه سي ميلان قبل أن يدخل السياسة في عام 1994 بعد أن سقطت الطبقة السياسية السابقة بسبب فضيحة فساد.

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برلسكونى يخاطب حزبه اليمينى فى فيديو مسجل من داخل المستشفى

مشاكل برلسكوني الصحية 

وسبق وتمت معالجة برلسكوني في مستشفى سان رافاييل في ميلانو في أبريل الماضي من عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم حيث كان مصابًا بنوع نادر من سرطان الدم.

كما عانى قطب الإعلام الملياردير من عدة نوبات من اعتلال الصحة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك إصابته بـفيروس كورونا في عام 2020.

كذلك كان لدى برلسكوني  جهاز تنظيم ضربات القلب لسنوات، وخضع لعملية جراحية في القلب لاستبدال الصمام الأبهري في عام 2016 وتغلب على سرطان البروستاتا.

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برلسكونى بعد إصابته بسرطان الدم: «سأتجاوز الأمر»

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