الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 في الأسواق الشعبية

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم، خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف وتراجع أسعار الكتاكيت خلال الأسابيع الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ البيضا في الأسواق الشعبية وفي بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 12 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضا في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 12 يونيو 68 وتباع في الأسواق للمستهلك بـ 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الأمهات  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 12 يونيو 60 جنيها وتصل للمستهلك بـ 65 جنيها للكليو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 12 يونيو88 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بـ 95 جنيها للكليو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم 

أسعارأوراك بـ 94 جنيهًا.

أسعارالدبابيس بـ96 جنيهًا.

أسعار الأجنحة  بـ55 جنيهًا .

أسعار البانيه 166 جنيهًا .

أسعار الدواجن والبط والحمام اليوم الأثنين 12 يونيو

سجلت أسعارحم السمان 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي) 350جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض70 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) 64جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات)52جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأحمر67جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 105جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 95جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي)59جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض 50جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )60جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام250جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)75جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )55جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مولار) 65جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي 100جنيها للكيلو.

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