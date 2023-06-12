الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان التربية الوطنية عبر صفحات الغش.. والتعليم تحقق

امتحانات
امتحانات

زعمت صفحات الغش الإلكترونية عبر السوشيال ميديا، تداول امتحان التربية الوطنية بامتحانات الثانوية العامة 2023، بأنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان في اللجنة الثاني في أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات.

وقال مصدر مسئول في غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جاري تتبع صورة امتحان التربية الوطنية، المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا الآن، للتأكد هل أنها من صور الامتحان الحالي أم صورة لامتحانات سابقة.

وكان أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه في تمام الساعة ١٠:١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش الكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وفي إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

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