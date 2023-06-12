الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يشهد انطلاق البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

شهد معهد إعداد القادة انطلاق البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وذلك طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية وتطوير المعرفة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة.

وبدأت الفعاليات بحضور د. عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد فوزى والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور.

ومن جانبه أوضح د. كريم همام مدير المعهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من المحاضرات التي تسهم فى توفير فرص التفاعل مع خبراء في مجالات متنوعة وتبادل الخبرات بين المرشحين، مما يعزز التفكير الاستراتيجي وقدرات اتخاذ القرار بما يساعد فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030،  مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به الجامعات المصرية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة المصرية.

وخلال فعاليات اليوم الأول ناقشت محاضرة التعامل الإعلامي والذى حاضر فيها د. عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجيات التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف والصحفيين وكيفية نقل الرسائل الرئيسية للجامعة بشكل واضح وفعال، وتم تقديم نصائح حول قواعد كتابة البيانات الصحفية والمشاركة في المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية.

وقام بعرض فيديو عن الأزمات الجامعية، متناولًا مهام المركز الإعلامي بالجامعات مؤكدا على ضرورة الرصد الإلكتروني من المكتب الإعلامي الخاص برئيس الجامعة لكل ما ينشر عن الجامعة لإصدار بيان صحفى بها، وتم توضيح كيفية إدارة الأزمات الإعلامية والتعامل مع سيناريوهات غير متوقعة بطريقة محترفة وفعالة.

وأكد "عبد الغفار" على ضرورة تسليط الضوء على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الجامعة والتفاعل مع الجمهور، مفيدا ضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية والمداخلات الهاتفية، موضحا مهارات الاتصال الفعال.

كما انطلقت فعاليات محاضرة فن القيادة الجامعية والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وبدأ حديثه بتعريف القيادة بأنها القدرة على ترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، وكذلك القدرة على الإلهام.

وبدوره انتقل "والي"  إلى توضيح مهارات القيادة الادارية الحديثة، وأن هناك ثلاث أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى، وناقش قوانين القيادة وتتمثل فى الارتباط والانتقاء والتفويض.

كما أوضح أهمية القيادة الاستراتيجية في إدارة الجامعة، وكيفية تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، وكيفية وضع رؤية مستدامة للجامعة وتحديد استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، وتوجيه العمليات والمبادرات نحو تحقيق التميز الأكاديمي.

وكذلك تطرق إلى شرح التحديات التي تواجه القائد، وكيفية التغلب عليها، كما تم شرح مقومات وركائز القائد الفعال والتعرف على صفات القائد الملهم، وعرض أحدث نظريات القيادة، ومنها القيادة الموقفية.

اتخاذ القرارات اعداد القاده استراتيجيات البرنامج التدريبي البحث العلمي الأعلى للجامعات الاستراتيجي

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