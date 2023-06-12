الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة: إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي قريبا

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي قريبًا، تتضمن معلومات عن السوق، وبرامج وفرص التمويل المتاحة، والعديد من البيانات المهمة للراغبين في الاستثمار بهذا المجال.
وذكرت المنطقة الاقتصادية بلقناة السويس - في بيان، اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، بوزيرة البيئة؛ لبحث تفعيل بروتوكول التعاون، الموقع في أبريل الماضي، بين المنطقة الاقتصادية وجهاز شئون البيئة، والتعريف بأهداف البروتوكول والالتزام في المشاريع بالمعايير البيئية الدولية.

 وهو  ما من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية في بعض الصناعات، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية، وبعض من المطورين الصناعيين والمستثمرين بالهيئة بمنطقتي السخنة وشرق بورسعيد.

ووجهت الوزيرة الدعوة لاجتماعات مشتركة مع المنطقة الاقتصادية؛ لتفعيل الشراكة بين الجانبين في مجال الاستثمار البيئي، وكذلك دعوة المنطقة والمستثمرين للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار البيئي"، المزمع عقده نهاية يوليو المقبل، بمشاركة دولية واسعة النطاق من الأطراف المعنية كافة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض فرص النجاح المُحققة في السوق المصرية في مجالات الاستثمار البيئي، وذلك في إطار الاهتمام بعرض قصص النجاح في الموانئ الخضراء والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة. 

منصة إلكترونية أول منصة الكترونية وزيرة البيئة اجتماعات مشتركة ابريل الماضي الاستثمار البيئى

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