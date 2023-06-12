بعد تغيبها ثلاثة أيام.. العثور على جثة طالبة غارقة ببحر شبين الكوم في المنوفية

عثر أهالي مدينة شبين الكوم على جثمان طالبة وذلك عقب تغيبها عن المنزل لمدة ثلاثة أيام وقامت أسرتها بإبلاغ مركز الشرطة، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق منشورات للبحث عنها.



وكان قد تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثمان فتاة غارقة في بحر شبين الكوم وقام الأهالي بمساعدة قوات الإنقاذ النهري انتشال الجثمان، ولم يتعرف على هويتها أولا إلا بعد أن قامت أسرتها بالتعرف عليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم لموقع الحادث حيث تبين لهم مصرع فتاة غرقا في بحر شبين الكوم تدعي “عبير إبراهيم الشافعي” مقيمة بقرية مليج وطالبة بالفرقة الخامسة بالصف الثاني معهد تمريض وذلك عقب تغيبها ثلاثة أيام وتم العثور على جثمانها.

وينتظر أهالي الفتاه معاينة الجثمان من الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفنها بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية مليج.