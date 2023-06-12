الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تغيبها ثلاثة أيام.. العثور على جثة طالبة غارقة ببحر شبين الكوم في المنوفية

عبير إبراهيم
عبير إبراهيم

عثر أهالي مدينة شبين الكوم على جثمان طالبة وذلك عقب تغيبها عن المنزل لمدة ثلاثة أيام وقامت أسرتها بإبلاغ مركز الشرطة، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق منشورات للبحث عنها.


وكان قد تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثمان فتاة غارقة في بحر شبين الكوم وقام الأهالي بمساعدة قوات الإنقاذ النهري انتشال الجثمان، ولم يتعرف على هويتها أولا إلا بعد أن قامت أسرتها بالتعرف عليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم لموقع الحادث حيث تبين لهم مصرع فتاة غرقا في بحر شبين الكوم تدعي  “عبير إبراهيم الشافعي” مقيمة بقرية مليج وطالبة بالفرقة الخامسة بالصف الثاني معهد تمريض وذلك عقب تغيبها ثلاثة أيام وتم العثور على جثمانها.

وينتظر أهالي الفتاه معاينة الجثمان من الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفنها بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية مليج.

استخراج تصاريح الحزن الشديد تمر تصاريح الدفن تواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية قوات الانقاذ النهري مركز شرطة شبين الكوم

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

مناشدة لمحافظ الجيزة من مجمع مدارس الصفا والمروة: "هدم كوبري بن العاص يزعج الطلاب"

مصرع مراقب امتحانات ثانوية عامة تحت عجلات القطار بقنا

تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى