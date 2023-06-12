الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة النادى الأهلى بمطار القاهرة الدولى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة النادى الأهلى، اليوم، بمطار القاهرة الدولي عقب تتويج فريق النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه على الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تقدم كل أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، خاصًة في مشاركاتها الإفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحدة في تقديم كل أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكل الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية وضعها في مكانة عالمية متميزة.

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