مصرع مراقب امتحانات ثانوية عامة تحت عجلات القطار بقنا

لقى مراقب لجنة ثانوية عامة مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه قطار بمزلقان محطة فرشوط بمحافظة قنا.

وكانت البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخص صدمه قطار بمركز فرشوط.

وبإجراء التحريات تبين مصرع عزت فاروق، 52 عامًا، من سوهاج، مراقب لجنة امتحانات ثانوية عامة بمدرسة فى مركز فرشوط.

كما تبين أن المراقب حاول عبور شريط السكة الحديد بمدينة فرشوط للوصول إلى لجنة الامتحانات إلا أنه اصطدم بالقطار، ما أدى إلى وفاته قبل الوصول للمستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.