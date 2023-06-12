الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنىء اللاعب "عمر علاء الدسوقي" لحصوله على ميداليتين ذهبيتين

اللاعب
اللاعب

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للاعب "عمر علاء الدسوقي" لحصوله على ميداليتين ذهبيتين إحدهما في مسابقة دفع الجلة، والأخرى في مسابقة قذف القرص خلال مشاركته مع المنتخب المصري للإعاقات الذهنية بدورة الألعاب العالمية والمقامة حالياً في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري تحت قيادة مدربه ضياء كامل.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج الشبابية من أبناء بورسعيد،  قائلا إن هؤلاء النماذج من الشباب هم السبب في نهضة المجتمعات ورفعتها، حيث يشارك في هذه البطولة 1500 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة بجميع الألعاب الرياضية المختلفة.

حيث قدم بطل بورفؤاد أداء مميز بمنافسات البطولة نال إعجاب جميع الحضور وأشادوا بموهبته ومجهوده المبذول  ومساهمته بإحراز ميداليتين ذهبيتين مع منتخب مصر من أصل خمسة ذهبيات حصدهم المنتخب بمختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن عمر علاء قد سبق له الحصول على العديد من الإنجازات الدولية، فهو صاحب الرقم القياسي العالمي بدفع الجلة لفئة التوحد وهو 13 مترا ورقم قياسي عالمي في رمي القرص وهو 38 مترا وحاصل على ميداليتين ذهبيتين في دفع الجلة ورمي القرص ببطولة العالم باستراليا 2019 وتم تكريمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منحه وسام الجمهورية للرياضة من الطبقة الأولى.

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