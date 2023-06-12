طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

وصلت مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولها قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101.

ونجح الأهلى في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1- 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2- 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد المغربي بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبدالمنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.