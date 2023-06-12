شباك التذاكر المصري يسجل أقل من 400 ألف جنيه.. أمس

تراجعت إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الأحد مع بداية الأسبوع وبدء موسم امتحانات الثانوية العامة مما أدى إلى تراجع الإقبال الجماهيري بشكل كبير.

إيرادات الأفلام

واستطاعت كل الأعمال المصرية المتواجدة في دور العرض المصرية تحقيق إيرادات بقيمة 395,279 وهي إيرادات منخفظة بشكل كبير وخلال التقرير التالي نرصد حصيلة كل فيلم في شباك التذاكر المصري.

تواجد فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى كما هو منذ إطلاقه في دور العرض وذلك للأسبوع الرابع على التوالي واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات أمس الأحد بقيمة 163,631 جنيها وهو من بطولة لبيلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس.

وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد داود بفيلمه الجديد «يوم 13» حيث استطاع الفيلم تحقيق إيرادات وصلت إلى 110,177 جنيها والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الثالثة بإيرادات أمس وصلت إلى 49,443 جنيها والفيلم يشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس وعدد من نجوم الكوميديا.

وبإيرادات بلغت 36,002 جنيها تواجد فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان ويشاركه البطولة كلا من الفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة والفنان أحمد داش وعدد كبير من النجوم.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات أمس الأحد وصلت إلى 24,844 جنيها؛ ليتواجد في المركز الخامس وهو من بطولة نسرين أمين ومصطفى غريب وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ حيث وصلت إيراداته أمس الأحد إلى 7,662 جنيها وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو أمس إيرادات بقيمة 2,403 جنيها.