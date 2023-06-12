الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتي يشارك في قمة بناء الجسور بين الشرق والغرب في الأمم المتحدة بنيويورك

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

يشارك الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في فعاليات "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقادها في الرابع عشر من يونيو الجاري.

من جانبه، صرَّح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن هذه الزيارة التي ستستمر لأربعة أيام تأتي امتدادًا للجولات الخارجية التي يقوم بها فضيلة المفتي، في ضوء الاستراتيجية التي وضعتها دار الإفتاء المصرية بوصفها إحدى مؤسسات القوة الناعمة المصرية للتواصل الديني مع الخارج.

وأضاف نجم أن مفتي الجمهورية سيلتقي خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من قيادات الأمم المتحدة؛ لمد جسور التواصل والتعاون، ووضع الأهداف والبرامج العملية المشتركة لتعزيز ثقافة التواصل والتعارف والمشاركة المعرفية، من أجل تصحيح صورة الإسلام في الغرب ومواجهة موجات الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية والتطرف.

الدكتور شوقي علام هيئات الإفتاء في العالم بناء الجسور بين الشرق والغرب الدكتور إبراهيم نجم

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