وصول حافلة الأهلي مطار القاهرة في انتظار عودة البطل (صور)

وصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى وسط تشديدات أمنية في انتظار وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم للمطار وتحديدا صالة “4” قادمة من المغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وحرص العامري فاروق نائب رئيس مجلس النادي الأهلي، على التواجد منذ الساعة الثامنة والربع بالمطار في انتظار عودة الأبطال.

فيما خلت منطقة الانتظار من التواجد الجماهيري.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

الأهلي راحة من التدريبات لمدة 7 أيام

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

حافلة الأهلي

حافلة الأهلي