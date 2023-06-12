الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وصول حافلة الأهلي مطار القاهرة في انتظار عودة البطل (صور)

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

وصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى وسط تشديدات أمنية في انتظار وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم للمطار وتحديدا صالة “4” قادمة من المغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وحرص العامري فاروق نائب رئيس مجلس النادي الأهلي، على التواجد منذ الساعة الثامنة والربع بالمطار في انتظار عودة الأبطال. 

فيما خلت منطقة الانتظار من التواجد الجماهيري.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

الأهلي راحة من التدريبات لمدة 7 أيام

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
أبطال افريقيا التتويج التدريبات العامري فاروق النادي الأهلي الوداد المغربي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

حجازى يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2023.. إجراءات تفتيشية للطلاب قبل دخول اللجان

بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان التربية الدينية والوطنية اليوم

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى