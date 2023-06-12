تقارير دولية: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% عالميًا خلال تعاملات الأسبوع

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ليوقف بذلك سلسلة المكاسب التي دامت ثلاثة أسابيع نتيجة تفاعل السوق مع تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والتي أشارت إلى تفضيلهم الوقف المؤقت لدورة رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك في يونيو.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.73% يوم الخميس الماضي عندما صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية فيلادلفيا، باتريك هاركر، بأنه "ينبغي أن نتوقف عن رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك في شهر يونيو على الأقل ". علاوة على ذلك، أدى تراجع مؤشر أسعار القطاع التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، والذي جاء أدنى مما كان متوقعًا، إلى تهدئة المخاوف حيال ارتفاع التضخم. وفي الوقت نفسه، قلص المؤشر بعضًا من خسائره يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 0.44%، وذلك مع اقتراب بايدن من التوقيع على قانون رفع سقف الدين الأمريكي. وتراجع اليورو للأسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.14%؜، وسجل مؤشر أسعار المستهلك بالاتحاد الأوروبي في شهر مايو مستوى أدنى مما كان متوقعًا.

وتراجع اليورو على الرغم من إصرار أعضاء البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى لخفض معدلات التضخم إلى المستويات المُستهدفة. وتمكن الجنيه الاسترليني من الارتفاع بنسبة 0.88%؜ مقابل الدولار القوي، حيث حقق مكاسب خلال كل جلسة من جلسات التداول هذا الأسبوع باستثناء يوم الجمعة. واستمر المستثمرون في التفاعل مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك - الصادرة الأسبوع الماضي -، والتي جاءت أعلى من المتوقع، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن دورة تشديد السياسة النقدية ستستمر لفترة أطول. وفي يوم الأربعاء، أدت تصريحات المسئولة ببنك إنجلترا، كاثرين مان، إلى زيادة الضغوط التضخمية، حيث ذكرت أن المملكة المتحدة تواجه ضغوطًا تضخمية أكبر بكثير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسجل الين الياباني ارتفاعا بنسبة 0.49% نتيجة لورود أنباء تفيد بأن مسؤولين من بنك اليابان ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية عقدوا اجتماعا استثنائيا لمناقشة وضع العملة بعدما تخطت حاجز ال 140 أمام الدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.