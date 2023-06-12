الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش فنية للأطفال ولقاءات توعية للمرأة في قافلة ثقافية بقرية الوراورة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكاتب محمد محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، عن انطلاق قافلة ثقافية في قرية الوراورة بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، ضمن توجيها الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، بالاهتمام بقرى الريف المصرى ونشر الوعى وتبنى المواهب بين النشء والشباب من أبناء القرى.


بدأت القافلة بورشة الرسم على الزجاج تدريب الفنانة إيمان يحيى سلام بمشاركة العشرات من أطفال القرية، وباستخدام خامات بالورشة زجاج، ألوان الرسم على الزجاج، فرشة، بالته الوان، تنر مزيل ألوان.

في نفس السياق بدأت ورشة تعليم عمل الشنط بخيط المكرمية لسيدات القرية، تدريب الفنانة هبه أحمد، والخامات المستخدمة في عمل الشنطة من خيط مكرمية، وشبكة الشنطة، سلسلة، وبطانة، وابرة تنظيف، وقفل شنطة، ولوجو معدني، ودبوس

كما قدمت فرقة مسرح العرائس بقيادة الفنان محمود نوح عرضا عن الامانه بمشاركة بعض أطفال القرية.

كما قدم الدكتور حسن سلطان محاضرة ثقافية عن دور المرأة في المجتمع ودورها في تربية النشء، وتحدث سلطان في بعض النقاط أهمها إبراز دور المرأة الثقافي والاجتماعي والاقتصادى والسياسي وأهمية ذلك في الحفاظ على أبعاد الأمن القومى المصري، كذلك دورها في المجتمع بشكل أساسي في قوة الدولة وبالتالي في القوة الشاملة للدولة، وتربية النشء على الصدق والأخلاق والاحترام والتربية على قيم ومبادئ المجتمع من أجل تلاحم وتماسك المجتمع.

 

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

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