بدء عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

بدأت اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأعطي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات اليوم لجميع المديريات من خلال الغرفة المركزية، بمواجهة أي حالات غش وعدم التهاون مع المخالفين.

انطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.