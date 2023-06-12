الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

بدأت اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأعطي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات اليوم لجميع المديريات من خلال الغرفة المركزية، بمواجهة أي حالات غش وعدم التهاون مع المخالفين.

انطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ  عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة الثلا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدراسي 2022 2023

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

حجازى يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى