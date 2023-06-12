الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلمانية تطالب بمنح خريجي الصوتيات بكلية الآداب بمزاولة مهنة "أخصائي تخاطب"

سوسن حافظ
سوسن حافظ

تقدمة النائية سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي، لمنح خرجي قسم الصوتيات بكلية الآداب بمزاولة المهنة تحت اسم "أخصائي تخاطب".


جاء في طلب الاحاطة، أنه عملا بحكم المادة  134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة، بضرورة منح خريجي قسم الصوتيات واللسانيات (كلية الآداب جامعة الأسكندرية) ترخيص مزاولة المهنة كأخصائيين (النطق واللغة والكلام) والمتداول تحت اسم (أخصائي تخاطب) بالإضافة لوضع الآليات اللازمة بالتنسيق بين كليات (الطب - الآداب (صوتيات) – علوم الإعاقة) لمنحهم ذلك الترخيص لوقف نزيف ممارسة المهنة العشوائي و استغلال البعض لتلك المهنة بالإضافة إلى ضرورة إنشاء كيان نقابي لتعزيز دور خريجي هذا القسم ولدعم هذا المجال بين المؤسسات والهيئات الصحية والمجتمع المدني و دعمهم في مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.


 

الإسكندرية التضامن الاجتماعي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المجتمع المدنى ترخيص مزاولة المهنة كلية الآداب جامعة الإسكندرية

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