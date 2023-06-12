الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الوداد: الأهلى حسم اللقب بتفاصيل صغيرة

سفين فاندنبروك المدير
سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي

أعرب سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بالبطولة للمرة الحادية عشر في مشواره بعدما فرض التعادل الإيجابي على الوداد بهدف لكل فريق في لقاء الإياب.

وكان المارد الأحمر قد فاز ذهابا في القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وقال فاندنبروك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دائما ما كنت أقول أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم المباراة النهائية".

وأضاف: "اليوم شاهدنا ركلة ركنية هي من حددت الفائز بالبطولة".

وتابع: "الفريقان كانا يلعبان بتوازن لكن للأسف الأمور في النهاية لم تكن في صالحنا".

وواصل حديثه: "اللاعبون قدموا كل شيء في القاهرة وفي الدار البيضاء ولا يمكن توجيه اللوم لهم".

واختتم: "بعد التغيير الذي أجراه الأهلي، رفعوا من إيقاع المباراة للبحث عن تسجيل هدف، ونجحوا في تسجيل الهدف من ركلة ركنية وبتفاصيل صغيرة حسموا اللقب لصالحهم".

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