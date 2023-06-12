الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. قمصان: شخصية الأهلى وراء التتويج باللقب.. وشكرًا للجماهير

سامي قمصان
سامي قمصان

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  إن الفريق حقق بطولة ‏دوري أبطال أفريقيا عن جدارة بعد أداء ونتائج أكثر من رائعة خلال مشوار الفريق، لا سيما ‏لقاءي الذهاب في نهائي البطولة أمام الوداد بالقاهرة والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل ‏هدف ومباراة العودة بالمغرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي.‏

وأضاف قمصان: «الأهلي حقق بطولة غالية جدًّا، واستطاع أن يسعد جماهيره في كل أرجاء ‏العالم وأن يكون عند حسن ظنهم».‏

وأشار المدرب العام إلى أن الأهلي استطاع أن يعود بعد تأخره بهدف في مباراة الإياب أمام ‏الوداد بالمغرب، وأن يسجل هدف التعادل وهو ما يؤكد على شخصية الفريق وثقة لاعبيه ‏والجهاز الفني والتي لم تهتز على مدار المباراة.‏

وأوضح قمصان أن الأهلي كان بإمكانه أن يضيف المزيد من الأهداف بعد هدف التعادل ‏الذي سجله في شباك الوداد، وإن كان الفريق قد حقق هدفه وتوج باللقب الإفريقي.‏

ووجه سامي قصمان الشكر إلى الجماهير التي تواجدت في مدرجات محمد الخامس لدعم ومساندة ‏الفريق، وأكد أن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وأن بطولة الدوري الممتاز ستكون ‏التحدي المقبل وبطولة كأس مصر لمواصلة إسعاد الجماهير وإضافة المزيد من البطولات ‏للنادي.‏

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