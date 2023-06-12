الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تتويجه بالبطولة رقم 11.. محمد هنيدى: مبروك للأهلى سلطان أفريقيا

محمد هنيدى
محمد هنيدى

حرص النجم محمد هنيدي على تهنئة فريق الأهلي بعد فوزه بدوري أفريقيا للمرة ١١ في تاريخه، أمام فريق الوداد المغربي.

 

وشارك “هنيدي” صورة للاعبي النادي الأهلي بعد تتويجهم كأبطال أفريقيا وعلق عليها قائلا: “مبروك  للأهلي سلطان أفريقيا الـ ١١ وهاردلك للحكام”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على حساب نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

 

وأدار المباراة النهائية الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا ويعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكام لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

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