الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. أسامة سرايا: الإخوان استعانوا بقوى عالمية وإقليمية للسيطرة على الحكم

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الإخوان حتى يسيطروا على الحكم كانت هناك قوى إقليمية، وقوى عالمية، والقوى السياسية كانت مستخدمة، وأنه عندما تناقش مع بعضهم قالوا إن عبدالناصر فعل ذلك بالتعامل مع الإخوان، ولكن التجربة اختلفت وكانوا الظهير السياسي له في الخمسينيات، وظلت حاكمة للتيار اليساري المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الناس عندما تقول إن السادات ومبارك، تعاملوا مع الإخوان، فهذا غير صحيح، كانوا يمارسون الاحتواء لأنهم كانوا مدركين ويتحسبون لعواقب المعركة مع الإخوان.

تأجيل المواجهة لارتفاع وعي الشعب المصري

وتابع، أنهم كانوا يؤجلون المواجهة لأطول وقت ممكن وهو ارتفاع الوعي لدى الشعب المصري، وحتى يصل المجتمع لدرجة القناعة أنه من العيب أن تصل هذه الجماعة لحكم مصر، وكان هذا موجودًا في الأربعين عامًا بعد حرب 1973.

قوى عالمية عبدالناصر السادات مبارك اسامة سرايا الحكم

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