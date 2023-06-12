بمشاركة خبراء أجانب .. ورشة عمل بجامعة الدلتا حول العلاج الطبيعى للمشاكل التنفسية المصاحبة لأطفال الشلل الدماغى

لامراض العصبية



نظمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا اليوم , ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "العلاج الطبيعي لمرضى الأمراض العصبيه للأطفال حديثي الولاده من التشخيص حتى العلاج" .



حاضر فى الورشه الخبير الدكتور جوزيف المير أستاذ العلاج الطبيعى لأمراض الجهاز التنفسي بجامعة سان جوزيف ورئيس وحدة الرعاية المركزة للجهاز التنفسي بمؤسسة سيسوبيل الفرنسيه والدكتور. مينا رضا المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا .

شارك بالتدريب كثر من ٢٥٠ ممارس وأخصائي علاج طبيعي من الدقهليه ودمياط والغربيه علاوة على طلبة الإمتياز بكليات العلاج الطبيعي من جامعة كفر الشيخ وبعض الجامعات الخاصة .

وصرح الدكتور محمد نادر وكيل الكلية أن الورشة تهدف إلى زيادة الخبرات المهنيه والبحثيه لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكوميه والكشف المبكر عن الأمراض العصبيه للأطفال وزيادة الوعي لدى الأطباء وأهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لدور العلاج الطبيعي مع الأطفال المبتسرين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا و المهندس أسامه ربيع ناصر نائب رئيس مجلس الأمناء و.الدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس الجامعه و.الدكتورة هالة قاسم عميد كلية العلاج الطبيعي ورشة عمل وتدريب عملي و بحضور لفيف من قيادات مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية ودمياط وفى مقدمتهم الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي بالدقهليه والدكتور أيمن البطه مدير إدارة العلاج الطبيعي بدمياط بالإضافة إلى الدكتورة بسمة شوكت مدير إدارة الحضانات والدكتور أحمد يسري المشرف على برنامج العلاج الطبيعي للأطفال المبتسرين بالدقهلية .

جدير بالذكر أن صحة الدقهلية كانت قد شهدت منتصف مارس الماضى توقيع أول بروتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية، بين ادارتى العلاج الطبيعى، والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعى.