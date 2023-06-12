الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بمشاركة خبراء أجانب .. ورشة عمل بجامعة الدلتا حول العلاج الطبيعى للمشاكل التنفسية المصاحبة لأطفال الشلل الدماغى

ورشة عمل بجامعة الدلتا
ورشة عمل بجامعة الدلتا حول العلاج الطبيعى

لامراض العصبية


نظمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا اليوم , ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "العلاج الطبيعي لمرضى الأمراض العصبيه للأطفال حديثي الولاده من التشخيص حتى العلاج" .


حاضر فى الورشه الخبير  الدكتور جوزيف المير أستاذ العلاج الطبيعى لأمراض الجهاز التنفسي بجامعة سان جوزيف ورئيس وحدة الرعاية المركزة للجهاز التنفسي بمؤسسة سيسوبيل الفرنسيه والدكتور. مينا رضا المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا .

شارك بالتدريب كثر من ٢٥٠ ممارس وأخصائي علاج طبيعي من الدقهليه ودمياط والغربيه علاوة على طلبة الإمتياز بكليات العلاج الطبيعي من جامعة كفر الشيخ وبعض الجامعات الخاصة .

وصرح الدكتور محمد نادر وكيل الكلية أن الورشة تهدف إلى  زيادة الخبرات المهنيه والبحثيه لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكوميه والكشف المبكر عن الأمراض العصبيه للأطفال وزيادة الوعي لدى الأطباء وأهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لدور العلاج الطبيعي مع الأطفال المبتسرين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا و المهندس أسامه ربيع ناصر نائب رئيس مجلس الأمناء و.الدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس الجامعه و.الدكتورة هالة قاسم عميد كلية العلاج الطبيعي ورشة عمل وتدريب عملي و بحضور لفيف من قيادات مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية ودمياط  وفى مقدمتهم  الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي بالدقهليه والدكتور أيمن البطه مدير إدارة العلاج الطبيعي بدمياط  بالإضافة إلى الدكتورة بسمة شوكت مدير إدارة الحضانات  والدكتور أحمد يسري المشرف على برنامج العلاج الطبيعي للأطفال المبتسرين بالدقهلية .

جدير بالذكر أن صحة الدقهلية كانت قد شهدت منتصف مارس الماضى  توقيع أول بروتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية،  بين ادارتى العلاج الطبيعى،  والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعى.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الشوط الأول.. الأهلى يتأخر أمام الوداد بهدف فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

60 دقيقة.. الأهلى يكثف محاولاته ودخول أفشة وعبدالقادر

"الشاهد".. أسامة سرايا: التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول

السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين تاجرا في المواد المخدرة

انقلاب سيارة إسعاف ووفاة قائدة عقب توصيلها لمريض بطريق أسيوط أبوتيج الزراعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى