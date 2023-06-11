الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 14 شخص وإجلاء 2700 في مناطق فيضانات سد نوفا كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم  في أوكرانيا، اليوم الأحد، وتم إجلاء أكثر من 2700 من المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب أوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا ، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون يوم الأحد.

وقال إيهور كليمينكو، وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إن من بين الذين تم إجلاؤهم مائة وتسعون طفلاً، بسحب شبكة cnn الأمريكية.

وفي المناطق التي غمرتها الفيضانات الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة خيرسون، قال كليمينكو إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 35 شخصًا  من بينهم سبعة أطفال. وقال أيضا إن شخصا مات في منطقة ميكولايف.

وأضاف أنه في منطقة دنيبروبتروفسك الشرقي ، التي تقع عند منبع السد المحطم ، كان هناك ما يقرب من 162 ألف شخص بدون مياه.

قال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، لوسائل الإعلام الأوكرانية، الأحد، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في منطقة غمرتها الفيضانات الروسية في بلدة أوليشكي.

واتهم بروكودين السلطات الروسية بعرقلة الإخلاء من الضفة الشرقية للنهر من خلال إقامة نقاط تفتيش وعدم السماح للناس بالخروج.

وقال إن الأشخاص الذين حصلوا على جوازات سفر روسية فقط هم من يسمح لهم بالمرور.

وبحسب الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، يستمر القصف من قبل القوات الروسية على الرغم من جهود الإخلاء.

أوكرانيا الفيضانات جنوب أوكرانيا سد نوفا كاخوفكا انهيار سد نوفا كاخوفكا

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