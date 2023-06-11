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حوادث

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

المستشار مجدى أبو
المستشار مجدى أبو العلا خلال تكريم الرئيس السيسي

«الرئيس السيسي كرمه ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي».. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق نستعرضها عقب إعلان وفاته منذ قليل، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

كرم المستشار مجدي محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض السابق من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 7 يوليه 2019، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وجاءت نص رسالة الرئيس في شهادة التقدير كالتالي :" من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى السيد القاضي محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض السابق ، تقديراً لحميد صفاتكم وجليل خدماتكم للدولة.. قد منحناكم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وأمرنا بصدور هذه البراءة إيذاناً بذلك".

معلومات عن المستشار مجدى أبو العلا

ولد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، في 1 نوفمبر 1948، وحصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد، ثم عُين معاون في النيابة العامة في 14 مارس 1970، وترقى إلى مساعد نيابة في 29 يوليو 1973، ثم وكيلا للنائب العام في 25 ديسمبر 1973، ثم وكيلا من الفئة الممتازة في 1 يونيو 1976.

ثم انتقل للعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في 17 سبتمبر 1979، ثم رئيس محكمة (ب) في 19 أغسطس 1980.

وبعد ذلك انتقل للعمل رئيس نيابة (ب) بنيابة النقض في 16 أغسطس 1981، ثم ترقى إلى رئيس نيابة (أ) بالنقض في 8 أغسطس 1983، ثم عين محام عام بنيابة النقض في 26 أغسطس 1987.

ثم انتقل للعمل مستشار بمحاكم الاستئناف في 22 أغسطس 1989، ثم مستشار نقض في 1 أكتوبر 1991، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض في 24 مارس 1994.

وانتدب أبو العلا للعمل بمحكمة القيم من عام 1995 حتى عام 1999، وأعير لدولة الكويت من 6 سبتمبر 2000 حتى 16 سبتمبر 2006 ، وندب رئيسًا للجنة الخاصة بنظر التظلمات الواردة من خريجي كليات الحقوق من دفعات 2008 وما قبلها في 5 يونيو 2011.

وفي 1 يوليه 2017 بدأ المستشار مجدي أبو العلا، اليوم، عمله رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

وفي 29 يونيه 2019 كرمت قيادات محكمة النقض، في احتفالية رئيسها المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائبيها المستشار إبراهيم الهنيدى، والمستشار سمير مصطفى، والمستشار يحيى خليفة، الأمين العام للمجلس، لاكتمال عطائهم في العمل القضائى الذي جاوز الـ50 عامًا.

المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية

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