سعيد سلام: هدف الهجوم الأوكراني المضاد تحرير جميع الأراضي المحتلة من 2014

قال سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، إن مايتم حاليا في أوكرانيا هو إرهاصات الهجوم المضاد، وهو عملية عسكرية لا استكشاف مناطق القوة والضعف للقوات الروسية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يتم ما يتم الإعلان عنه من قبل أوكرانيا بتحرير بلدتين على المحور الجنوبي وما أعلنته القنوات الروسية حول تقدم القوات الأوكرانية بالمحور الجنوبي فإن جميع هذه المؤشرات تشير إلى أن عمليات الاستطلاع تتم بكثافة وبنشاط.

الجانب الأوكراني يأمل بالإمدادات العسكرية الغربية

وأوضح أن الهدف المعلن من أوكرانيا عن الهجوم المضاد هو النتيجة النهائية وهو تحرير جميع الأراضي الأوكرنية المحتلة من 2014 بما فيها جزيرة القرم، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية أكدت أنه لا يمكن خلال هجوم مضاد واحد تحرير جميع الأراضي المحتلة لأنها شاسعة، و لأنه لا يوجد لديها الإعداد العسكري الكافي لتحرير هذه الأراضي ومازال يأمل الجانب الأوكراني مد الغرب له بطائرات f16 وصوراريخ طويلة الأمد.