الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشارة السابقة لأوباما: ترامب سيواجه مشكلة كمرشح رئاسي الانتقال بين قاعات المحاكم

ترامب
ترامب

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة لباراك أوباما، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيكون لديه زخم كبير من الأحداث للعام والنصف القادمين وسيكون ذلك معضلة كبيرة بالنسبة لترامب كمرشح رئاسي للانتقال بين قاعات المحاكم بعدد من الولايات.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنها ترى أن الأكثر إثارة حول هذه القضية هو لائحة الاتهامات كل هذه التهم سيتم محاكمته في المقاطعة الجنوبية  في ميامي وسيكون هناك اختلاف.

ترامب اعتاد القول أن المحاكمة الأولى ليبرالية للغاية وهيئة المحلفين غير عادلة

وتابعت، أن ترامب اعتاد القول أن مدينة نيويورك التي عقدت فيها المحاكمة الأولى ليبرالية للغاية وهيئة المحلفين غير عادلة، وهذا سيغير تلك الرواية التي طرحها هناك بأن الجميع ضده وأن الرئيس بايدن يستخدم الحكومة الفيدرالية لمحاكمته والتضييق عليه.

وأردفت، أنه يجب أن يفصل بين السياسة والقضاء، مشيرة إلى أن هذا سيكون إشكالية كبيرة لترامب ولن يكون قادرًا على استخدام هذا لصالحه كما فعل قبل ذلك فهو يستخدم ذلك لمخاطبة الجمهور لمحاولة الاستمرار في رفع مستوى أدائه كمرشح للحصول على ترشيح  الحزب.

المستشارة السابقة لباراك أوباما دونالد ترامب قاعات المحاكم مرشح رئاسى الولايات المقاطعة الجنوبية ميامي

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