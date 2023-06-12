رئيس مجلس أمناء 15 مايو يناقش المتطلبات الخدمية لأهالي المدينة

دعا المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو ومجلس أمناء المدينة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المتطلبات الخدمية لأهالي المدينة التي تضررت بعد حريق المبنى الإداري والخدمي المجاور لجهاز مدينة 15 مايو، بحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز والنواب والمعاونين لرئيس الجهاز، واللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، والقس اثناسيوس رزق راعي كنيسة البابا شنودة بمنطقة زرايب 15 مايو، ممثلاً المجتمع المدني والديني بالمدينة، واللواء البير الفونس رئيس حي 15 مايو ممثلاً عن محافظة القاهرة.

كما حضر الاجتماع سعيد عطية مدير عام الإدارة التعليمية بالمدينة، والدكتور مجدي عابد مدير عام المنطقة الطبية، ونهى علي مدير منطقة الشباب والرياضة، وجمال فرحات مدير عام إدارة التضامن والشؤون الاجتماعية.

كما حضر الاجتماع مدير عام إدارة التأمينات الاجتماعية بحلوان، وشرطة التعمير، وأمن جهاز مدينة 15 مايو، وممثلو جمعية المستثمرين بمدينة 15 مايو.

المجتمعات العمرانية توافق علي تخصيص مبني بديل

واستهلت الجلسة الطارئة لمجلس الأمناء بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء كارثة الحريق من الإدارة الطبية.

وأعلن المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز الموافقة على توفير عمارة كاملة للإدارات التنفيذية المتضررة، وتم اتخاذ هذه الخطوة في اليوم التالي للكارثة، وتم مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمت الموافقة الفورية وتم تخصيص مبنى بجواره ٢.

ووجه رئيس مجلس أمناء المدينة الشكر لسعيد عطية بسرعة التحرك والعمل منذ اليوم التالي للحريق، وذلك لصالح أبنائنا من الطلاب وتوفير مكان بديل فوري من داخل مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض للعمل على متطلبات أهالي المدينة من تحويلات المدارس وامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

كما طلب سعيد عطية توفير المكان الخاص به في القطاع ج بالمبنى الخدمي.

وناقش المهندس ربيع حمدون والمهندس مصطفى سعيد اللواء البير رئيس الحي، وأفاد بأنه يوجد 3 أدوار للإدارة التعليمية بالمبنى الجاري رفع كفاءته، وأنه سيوفر دورًا إضافيًا لنقل الإدارة التعليمية به.