الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حصاد القطاع الصحي خلال 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو

القطاع الصحي
القطاع الصحي

كشف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، ومؤسس وحدة الكبد بالمعهد القومي للكبد، عن جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"،  مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك مبادرات جديدة تم الإعلان عنها من وزارة الصحة للتعامل والكشف عن 4 أورام سرطانية وأن المرحلة الأولي تنطلق في 9 محافظات.

وأضاف أنه موضوع فيرس سي كان هو المشكلة الصحية في مصر وكان الوصمة التي كانت علي جبين مصر في المؤتمرات واللقاءات الدولية، لأن مصر كانت رقم واحد في نسبة الإصابة بفيرس سي بين دول العالم.

وأشار إلى أنه على أرض الواقع النسبة كانت 15% وبذلك كانت أعلي دولة في العالم، وكانت بارقة الأمل باكتشاف علاج الفيرس في أمريكا، وبعد 10 شهور تم الاتفاق مع الشركة علي عبوات تغطي كل المواطنين  المصابين في كل محافظات الجمهورية.

وأكد أن التحدي الأساسي للدولة المصرية هو الكشف المبكر عن الفيرس بجانب الأمراض الغير سارية من الضغط والسكر، ليتم الكشف عن 62 مليون مواطن وتم معالجتهم بالدواء المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

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