الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرثا محروس تطالب بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حق المعرفة هو حق إنساني وكذلك أداة مهمة للإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن الدولة راعت هذا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن قانون تداول المعلومات سيكون له دور في مكافحة الفساد ورفع الرضا العام لدى المواطنين، والوصول لتوازن اقتصادي.

وطالبت بسرعة إصدار القانون وأن يتسم بمبادئ الشفافية والإجبار والحيادية في إتاحة المعلومات، وتأسيس موقع إلكتروني لتقديم الطلبات للحصول على المعلومات من قبل الباحثين والدارسين، وكذلك وضع ضوابط تشريعية أخرى من بينها مراجعة القوانين المتعارضة مع القانون المقترح.

النائبة مارثا محروس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حق المعرفة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون تداول المعلومات مكافحة الفساد اصدار القانون

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