"الشباب والرياضة" تجرى مقابلات شخصية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء الفيوم

أجرت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرين باختلاف"، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء محافظة الفيوم، لاختيار أخصائيي التخاطب وتنمية المهارات، للعمل فى المشروع القومي لمراكز التخاطب وتنمية المهارات، التي تم تجهيزها داخل مراكز التخاطب، وذلك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون لخدمة ذوي القدرات والهمم.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات قد وصل لـ"68" مركزًا على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة حيث تقدم جلسات التخاطب، تعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء، ويتم تقديم الخدمة بالمجان.

كما يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك وتعديل السلوك.

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