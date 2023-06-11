الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تجرى مقابلات شخصية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء الفيوم

الشباب والرياضة تجري
"الشباب والرياضة" تجري مقابلات شخصية لـ٥٠ شاب وفتاة من ابناء

أجرت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرين باختلاف"، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء محافظة الفيوم، لاختيار أخصائيي التخاطب وتنمية المهارات، للعمل فى المشروع القومي لمراكز التخاطب وتنمية المهارات، التي تم تجهيزها داخل مراكز التخاطب، وذلك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون لخدمة ذوي القدرات والهمم.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات قد وصل لـ"68" مركزًا على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة حيث تقدم جلسات التخاطب، تعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء، ويتم تقديم الخدمة بالمجان.

كما يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك وتعديل السلوك.

FB_IMG_1686501844777
FB_IMG_1686501844777
FB_IMG_1686501836438
FB_IMG_1686501836438
FB_IMG_1686501834258
FB_IMG_1686501834258
FB_IMG_1686501828332
FB_IMG_1686501828332
FB_IMG_1686501825725
FB_IMG_1686501825725
FB_IMG_1686501822362
FB_IMG_1686501822362
الشباب والرياضة تجري مقابلات شخصية لـ٥٠ شاب وفتاة أبناء الفيوم اخصائيين التخاطب

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

مدير محمية "أشتوم الجميل" يكشف حقيقة ظهور قرش بغاطس المتوسط

صحة الدقهلية: ختام فعاليات دورة تدريبية حول "الترصد المبنى على الحدث"

اختلت عجلة القيادة.. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

بمشاركة 140 طفلًا وأسرة.. أنشطة ترفيهية وتوعية للوافدين بالهلال الأحمر فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى