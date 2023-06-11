وزير الرياضة يبحث إنشاء مكاتب للبريد داخل مراكز الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، لبحث سبل التعاون بين المؤسستين والخدمات التي من الممكن تقديمها من خلال البريد المصري بمراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء فروع للبريد داخل مراكز شباب مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن البريد المصري من المؤسسات التي نعتز بها ونسعد بالشراكة معها لتوفير خدماتها بمراكز الشباب، تماشياً مع استراتيجية وزارة الرياضة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وثمن الدور المهم للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، في إطار حرص القيادة السياسية على التشبيك بين المؤسسات الحكومية كافة لتقديم أفضل الخدمات وبطريقة ميسرة وسريعة.

ووجه “صبحي” بدراسة هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية للبريد لتطوير الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، وجذب الخدمات لها، مما يعود بالنفع على تلك الأماكن من خلال زيادة أعداد مرتادي مراكز الشباب وتوسيع أماكن تقديم الخدمات للمواطن المصري في إطار ما تسعى إليه الدولة المصرية في تبسيط كافة الإجراءات وتوفيرها للشعب المصري.

من جانبه، جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري يسعي دائماً للوصول إلى كل شرائح المجتمع وبالأخص فئة الشباب للاستفادة من خدمات البريد المختلفة، وهذا فقط يمكن تحقيقه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تحرص دائما على تقديم خدمات متميزة للشباب وبأسعار مقبولة.

وقال فاروق إن دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب يأتي بهدف إتاحة الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب خاصة فئة الشباب منهم، كما تمت مناقشة التعاون في إمكانية تقديم التمويل متناهي الصغر للشباب عبر إحدى شركات البريد للاستثمارت.

وأضاف أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات وبالأخص وزارة الشباب والرياضة، لتعريف الشباب بخدمات البريد المختلفة، وتعظيم الاستفادة منها ونشرها بين جميع أفراد المجتمع بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين.