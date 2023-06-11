الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القبض على رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة للتحقيق معها فى قضية تمويل

نيكولا ستورجيون
نيكولا ستورجيون

تم القبض على رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجيون، اليوم الأحد، فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وأكدت الشرطة أن "نيكولا" التي تبلغ من العمر 52 عاما تم احتجازها كمشتبه بها ويتم استجوابها من قبل المباحث، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

ويأتي ذلك بعد اعتقال زوجها، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي ، بيتر موريل ، والإفراج عنه لاحقًا في أبريل الماضي.

وأكدت متحدثة باسم ستورجيون أنها حضرت مقابلة مع الشرطة بالترتيب يوم الأحد.

وتم اعتقال واستجواب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي السابق، الذي استقال في مارس، من قبل الضباط الذين كانوا يحققون على مدار العامين الماضيين فيما حدث لأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني من التبرعات التي قدمها نشطاء الاستقلال للحزب.

وقالت المتحدثة: "نيكولا ستورجون حضرت اليوم الأحد 11 يونيو ، بالتنسيق مع شرطة اسكتلندا، مقابلة حيث كان من المقرر اعتقالها واستجوابها فيما يتعلق بعملية برانش فورم".

وتابعت: "نيكولا قالت باستمرار إنها ستتعاون مع التحقيق إذا طُلب منها ذلك وما زالت تفعل ذلك".

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