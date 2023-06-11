الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 11 يونيو 2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري)، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعًا في محركات البحث على "جوجل" خلال الفترة الماضية، وأكد خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار يتوقف على عدة أسباب أبرزها آليات العرض والطلب والأوضاع السياسية والاقتصادية، ومعدلات التضخم.

سعر الدولار اليوم الأحد تحديث لحظي

ونتيجة للسطور السابقة، يستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم الأحد 11 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية، حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 11-6-2023

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترلينى

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري    

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 11 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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