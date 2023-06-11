صحة الدقهلية: ختام فعاليات دورة تدريبية حول "الترصد المبنى على الحدث"

عقدت مديرية الصحة دورة تدريبية لتنشيط دور ترصد الأمراض المعدية ضمن (البرنامج القومي للترصد المبني على الحدث) لمسئولي ومراقبي الترصد بالمديرية والإدارات الصحية والرائدات الريفيات وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامه مدير عام الطب الوقائي.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن الهدف من الدورة هو تنشيط دور ترصد الأمراض المعدية وذلك لتفعيل نظام متكامل للترصد ليربط وبقوة بين ترصد الأمراض والاستجابة السريعة للأحداث الصحية. مشيرًا إلى حرص صحة الدقهلية على توفير الوقاية من الأمراض المعدية وتحقيق المأمول من المؤشرات الصحية بالمحافظة.

كشف وكيل الوزارة أن الدورة تضمنت التدريب على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لغرض سرعة الاستجابة واحتواء التفشيات الوبائية المحتملة إلى جانب كيفية تسجيل الحالات وإبلاغها على برنامج EBS بشكل عام والتحقق منها وتوعية الرائدات الريفيات بأدوارهن.

حاضر بالدورة الدكتورة انج موسى مدير إدارة الترصد ومحمود شكري مسؤول الترصد المبني على الحدث وياسر شكري مراقب أول الترصد وذلك بحضور الدكتور أحمد السباعي مدير عام الطب الوقائي بمديريه الطب البيطري.

كما عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المؤتمر الأسبوعي الموسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل بجميع القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وداخل الإدارات والموقف التنفيذي لملفات العمل خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والخدمات الجماهيرية اليومية المقدمة للمواطنين وأيضا بالإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه "مختار" لتنفيذ حملة نظافة دائمة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية التي تقرر مشاركتها وعلي أن تتم المتابعة والتفتيش اليومي لسير وانتظام الحملة من خلال إدارة البيئة ودارة المخلفات الصلبة والتفتيش والمتابعة بديوان المحافظة عملا علي إرضاء المواطنين.

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