جامعة المنصورة تبحث تفعيل الدرجة العلمية المزدوجة بمرحلة البكالوريوس مع لويفيل الأمريكية

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه اليوم الدكتور أيمن صبري الباز، رئيس قسم الهندسة الطبية والحيوية بجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية لبحث تفعيل الدرجة العلمية المزدوجة بمرحلة البكالوريوس 2 + 2 بين جامعة لويفيل وجامعة المنصورة.

بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة والدكتور أشرف ممدوح شومة، عميد كلية الطب والدكتور مجدي زكريا رشاد- عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات من بينها: تفعيل الدرجة العلمية المزدوجة بمرحلة البكالوريوس 2 + 2 بين جامعة لويفيل وجامعة المنصورة بتخصصات الهندسة والطبية والحيوية وهندسة الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة، وتخصص المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات.

ويذكر أن الطالب الذي يلتحق بهذه الاتفاقية يدرس سنتان بجامعة المنصورة وسنتان بمقر جامعة لويفيل إما بالولايات المتحدة الأمريكية أو بفرعها بجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يحصل الطالب على شهادتين للبكالوريوس إحداهما من جامعة المنصورة والثانية من جامعة لويفيل في التخصصات السابق ذكرها، كما تم مناقشة درجة الماجستير 1 + 1 والدكتوراة 2 + 2 بين جامعة المنصورة وجامعة لويفيل في كليتي الطب والهندسة، ومناقشة تجهيز معمل الذكاء الاصطناعي والذي سبق أن وافقت الجامعة عليه ليكون مقرا لمركز تميز الذكاء الاصطناعي بالمجالات الطبية ومقره المراكز الطبية الثلاثة.

وقد حرص الدكتور رئيس الجامعة على مناقشة فكرة إنشاء كلية للدراسات البينية بالجامعة في المستقبل القريب على أن تكون في البرامج البينية بالدراسات العليا أو المرحلة الجامعية الأولى.

ويأتي اللقاء في إطار حرص جامعة المنصورة على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمصر 2023 من خلال تطوير البرامج التعليمية البينية التي تتوافق مع وظائف المستقبل وتطور المهارات في سوق العمل.

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