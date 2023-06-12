الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يسعى جميع المسلمين في كافة المحافظات لأداء الصلوات الخمسة في الوقت الصحيح لها والمحدد، وشغل بالهم معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، واعتاد كافة المواطنون بشكل يومي على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم، وذلك من أجل أدائها في مواعيدها الصحيحة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في محافظات مصر

وتقدم "الدستور" خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو في عدد من المحافظات:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنين 12 يونيو

صلاة الفجر 4:08 صباحًا

أذان الظهر 12:55 ظهرًا

أذان العصر 4:30 مساءً

أذان المغرب 7:56  مساءً

أذان العشاء 9:29 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر 1:00 ظهرًا

موعد أذان العصر 4:39 مساءً

موعد أذان المغرب 8:04 مساءً

موعد أذان العشاء 9:39 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:51 ظهرًا

موعد  أذان العصر 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب 7:53 مساءً

موعد أذن العشاء 9:27  مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الإثنين 12 يونيو

وقت صلاة الفجر 5:00 صباحًا

موعد أذان الظهر 1:24 ظهرًا

موعد أذان العصر 4:44 مساءً

موعد أذان المغرب 8:12 مساءً

موعد أذان العشاء 9:37 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:20 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:56 ظهرًا

موعد أذان العصر 4:25 مساءً

موعد أذان المغرب 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء 9:20 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر  4:05 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:42 ظهرًا

موعد أذان العصر 4:13  مساءً

موعد أذان المغرب 7:39 مساءً

موعد أذان العشاء 9:09 مساءً

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