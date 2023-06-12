سعر الدولار اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

مع بدء أول التعاملات المالية حرص آلاف من المسافرين إلى الخارج التعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 12/ 6/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع عمل البنوك المصرفية المصرية في اليوم، لكي يصل متوسط أسعار صرف العملة الخضراء في التعاملات اليوم إلى مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع، طبق التقرير الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري، كما قد عرضت جميع فروع البنك الأهلي المصري أسعار الدولار أمام سعر الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، ومبلغ 30.85 للبيع.



سعر الدولار اليوم الإثنين 12/ 6/ 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" أسعار الدولار اليوم الإثنين 12-6- 2023 بهذا التقرير.

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك مصر

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 يونيو في بنك البركة

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 يونيو في بنك المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه - سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - سعر البيع: 30.95 جنيه.