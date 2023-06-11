الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مرسى": مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية يتم الإعداد لها منذ عام

الأورام السرطانية
الأورام السرطانية

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام السرطانية، إن المبادرة الرئاسية للكشف المركب عن الأورام السرطانية، تم وضع دراسة لها منذ عام، لأنها تشمل 4 أورام هامة وهي "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن المبادرة تتم عبر مراحل لأنه يتم تسجيل كل ما يحدث فيها، مؤكدًا أن المستهدف الوصول إلى 30 مليون استبيان، ويختار الأشخاص الذين يكون لديهم اكثر احتمالية للإصابة بالمرض.

يوجد 13 مركزًا متخصصين بالأورام 

وأشار إلى أنه يوجد 13 مركزًا متخصصين بالأورام، ويوجد مراكز جديدة يتم انشائها في كفر الشيخ، والمنوفية ومن تشعر بأي مشكلة تذهب لأقرب مركز أورام، مؤكدًا أنه بعد بداية العام المقبل سيتم توفير أحدث الأدوية لعلاج مرضى الأورام السرطانية في المبادرة الجديدة.

أحمد مرسي الأورام السرطانية وضع دراسة مركز أورام توفير أحدث الأدوية

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