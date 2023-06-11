الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثلاثاء.. تقديم العرض المسرحي "حلم يوسف" على ضفاف نهر النيل

قصر ثقافة طنطا
قصر ثقافة طنطا

تستعد فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية لتقديم العرض المسرحي "حلم يوسف"، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، والمقرر عرضه خلال الفترة من يوم 13 حتى 17 من الشهر الجاري.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يعرض على ضفاف نهر النيل بقرية بنوفل، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، في تجربة فنية جديدة حول صراع بين الشاب يوسف والشاب عتمان للوصول إلى قلب فتاة القرية الجميلة "فاطمة"، فيما يقوم عتمان بقتل يوسف للتخلص منه، إلا أن روح القتيل تظهر له يوميا في صورة ابنه الصغير.

"حلم يوسف" من بطولة عدد من نجوم فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ومن بينهم: أحمد مصطفى، عبير شهاب، حسن عطية، مصطفى فجل، سمر مسعد، ومحمود القناوي، ومن أشعار أحمد يوسف، ألحان وتوزيع موسيقي محمد حسين، استعراضات أحمد جوهر، ديكور وملابس شاهدنا أحمد، تأليف بهيج إسماعيل، ومن إخراج أشرف فجل.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

يوم تعاون نوفمبر تقديم العرض المسرحي حلم يوسف ضفاف نهر

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