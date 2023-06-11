إنقاذ 5 أشخاص من الموت فى حادث بالطريق الصحراوى بسنورس

وقع اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، في نطاق محافظة الفيوم بمركز سنورس، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازم، فيما قام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، وإجراءات المعاينات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تلو التحقيق.

كانت الخدمات الأمنية المعينة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز سنورس.

على الفور انتقلت رجال المرور إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم على الفور في سيارات إسعاف إلى المستشفى، فيما يقوم رجال الأمن بسؤال المصابين في الحادث، وإجراء المعاينات اللازمة، وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث.